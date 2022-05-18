Суд заочно арестовал экс-замглавы «Аэрофлота» Суд заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Андрея Панова за мошенничество

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Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал экс-заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова сроком на два месяца с момента его задержания, пишет РБК со ссылкой на соответствующее постановление. Сообщается, что до решения суда он был объявлен в международный розыск, поскольку покинул компанию и страну.

Избрать в отношении обвиняемого Панова Андрея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, — сказано в постановлении.

Панову вменяется ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере. В частности, речь идёт о контракте на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», заключённом перевозчиком с американской компанией Bain в 2019 году. Его сумма составляет порядка 200 млн рублей.

В начале марта Андрей Панов уволился из компании и уехал из России. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Причину этого решения топ-менеджер не раскрыл.