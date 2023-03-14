Станцию метро «Маяковская» проверят после сообщения о возгорании На станцию московского метро «Маяковская» после сообщения о возгорании выехали 20 расчетов МЧС

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Станция метро «Маяковская»

Сообщение о пожаре на складе на станции метро «Маяковская» поступило столичным пожарным, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. На место выехали 20 расчетов столичного пожарно-спасательного гарнизона, рассказали в ведомстве.

Пожарным поступило сообщение о возгорании на складе на станции метро «Маяковская». На место выехали 20 расчетов столичного пожарно-спасательного гарнизона, — сказал собеседник агентства.

В субботу, 11 марта, пожар произошел на юго-востоке Москвы. В результате возгорания в 14-этажном здании погиб один человек, еще один пострадал.

Ранее в столичном районе Останкино загорелось здание, в котором находится редакция телеканала «Спас». В результате никто из сотрудников канала не пострадал.

Ранее крупный пожар произошел на складе в подмосковном Одинцово. Изначально площадь распространения огня составила 1750 квадратных метров, в дальнейшем она выросла до трех тысяч квадратных метров.