У сотрудников РАНХиГС проходят обыски по делу Раковой

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В Москве проходят обыски у сотрудников Института развития образования, связанные с делом бывшего заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает Telegram-канал 112, следователи провели обыски у бывших и действующих сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС, куда Ракова, по версии следствия, фиктивно трудоустраивала людей.

Следователи провели обыски у бывшего гендиректора ФИРО Максима Дулинова, экс-сотрудницы института Ольги Родионовой и экс-замдиректора ФИРО Эвелины Алиевой, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году, будучи заместителем министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Средства были предназначены для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель года». В ходе расследования была выявлена фальсификация отчётов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 млн рублей.

Позже Раковой предъявили новое обвинение по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Речь идёт о преступном сговоре и найме подложных сотрудников, благодаря которым из ФГАУ было выведено около 9 млн рублей. В рамках этих дел впоследствии арестовали гражданского мужа экс-чиновницы Артура Стеценко, бывших сотрудников фонда Евгения Зака, Максима Инкина и ректора «Шанинки» Сергея Зуева.