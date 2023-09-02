Солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России Максим Пастер ушел из жизни, сообщила в Telegram-канале пресс-служба учреждения. Артисту было 47 лет. Он умер 1 сентября, находясь в отпуске в Махачкале.
Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой, — говорится в сообщении.
Коллектив и руководство Большого театра выразили соболезнования родным и близким артиста. Церемония прощания с Пастером состоится 6 сентября. Информация о причинах смерти на данный момент не уточняется.
Максим Пастер является уроженцем Харькова. В начале 2000-х годов он был солистом Харьковского государственного театра оперы и балета. Его карьера в Большом театре Москвы началась в 2003 году. Также на протяжении порядка десяти лет артист являлся педагогом. Он преподавал вокал в Российском институте театрального искусства.
Сегодня в возрасте 40 лет скончался также актер театра и кино Алексей Янин. Ранее стало известно о смерти народного артиста России Валерия Егорова. Он ушел из жизни на 66-м году. Артиста похоронили в его родном городе — Курске.