Актер Янин ушел из жизни в 40 лет после тяжелой болезни: каким его запомнят

Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press

Актер Алексей Янин

Актер театра и кино Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет. В 2015 году артист перенес инсульт, после которого его парализовало, последние восемь лет он боролся с последствиями. За мужчиной ухаживали мать и отчим.

Впервые в кино Янин сыграл в 2002 году — в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Также он известен по съемкам в проектах «Фурцева», «Судья», «Клуб», «Опережая выстрел». В РАМТ Янина приняли в 2004 году, там он запомнился в роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке».

Памятные кадры рано ушедшего из жизни актера — в галерее NEWS.ru.