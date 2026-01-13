Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 14:59

Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами

Москва и Московская область не войдут в программу набора иностранцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С 2027 года в России стартует трехлетний эксперимент по централизованному привлечению иностранной рабочей силы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на поправки в законодательство. Участие в программе, подразумевающей создание специальных реестров для мигрантов и нанимателей, примут все регионы страны за исключением Москвы и Московской области.

Работодатели, включая компании, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, будут занесены в отдельный список, говорится в материале. Сами иностранные работники также попадут в государственный реестр, при этом срок действия учетных записей в обеих базах ограничен одним годом.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге был задержан мужчина по подозрению в фиктивной регистрации 1742 иностранных граждан. Задержанным является гражданин одной из стран СНГ, которого подозревают в организации незаконной миграции. Согласно данным полиции, все эти лица были формально прописаны в одном хостеле, где фактически никогда не проживали.

Москва
Подмосковье
мигранты
эксперименты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диброва ответила хейтерам после критики фото с Товстиком
Экс-нардеп ответил, продолжит ли Зеленский проводить кадровые перестановки
«Руки-загребуки»: активист Рыськов объяснил, почему ему не жаль Долину
В «Канте» раскрыли новые детали драки с инструкторами
Жена Петросяна поделилась советом, как войти в рабочую неделю
Полина Диброва показала фигуру после новогодних праздников
Невролог поделилась способами наладить режим сна после длинных выходных
В российском регионе увеличение зарплат в два раза опередило рост инфляции
Психолог дала советы, как искоренить токсичные паттерны в поведении
В работе российского провайдера зафиксировали сбой
«Не суйтесь»: военкор объяснил массированные удары по объектам в Киеве
Экс-работницы Иглесиаса раскрыли грязную тайну звездного певца
Корпоратив за миллионы обернулся угрозой уголовного дела для Лободы
Андрей Малахов назвал самую ценную вещь в своем доме
«Стильно, качественно, по-настоящему»: Захарова запустила новый флешмоб
Пригожин оценил решение Кологривого дебютировать в качестве певца
Годовалого ребенка окунули в прорубь в одном из российских городов
«Проверка на прочность»: политолог раскрыл будущее Ирана после протестов
Танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке БПЛА в Черном море
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 января, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.