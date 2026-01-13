Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами Москва и Московская область не войдут в программу набора иностранцев

С 2027 года в России стартует трехлетний эксперимент по централизованному привлечению иностранной рабочей силы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на поправки в законодательство. Участие в программе, подразумевающей создание специальных реестров для мигрантов и нанимателей, примут все регионы страны за исключением Москвы и Московской области.

Работодатели, включая компании, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, будут занесены в отдельный список, говорится в материале. Сами иностранные работники также попадут в государственный реестр, при этом срок действия учетных записей в обеих базах ограничен одним годом.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге был задержан мужчина по подозрению в фиктивной регистрации 1742 иностранных граждан. Задержанным является гражданин одной из стран СНГ, которого подозревают в организации незаконной миграции. Согласно данным полиции, все эти лица были формально прописаны в одном хостеле, где фактически никогда не проживали.