Стали известны подробности смерти оперного певца Кунгурова ТАСС: на теле оперного певца Кунгурова нет признаков насильственной смерти

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Евгений Кунгуров

На теле оперного певца Евгения Кунгурова не обнаружено признаков насильственной смерти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее тело артиста нашли неподалеку от его дома в центре Москвы.

По данным собеседника агентства, в последнее время певец находился в состоянии депрессии.

Тело артиста обнаружили ранее на Зоологической улице в Москве. Как утверждает Telegram-канал Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством. Уточняется, что супруга певца сейчас не в столице, поэтому она попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе.

Также сообщалось, что Кунгуров и его вторая жена Ирина хотели развестись. По имеющимся данным, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако его вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.

Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской Республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». Мужчина вместе с женой воспитывали двухлетнюю дочь и восьмилетнего сына.