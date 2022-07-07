«Спасите, нас держат в заложниках»: москвич обнаружил в покупках послание Москвич обнаружил в покупках послание: «Спасите, нас держат в заложниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы обнаружил в упаковке из-под купленной мебели записку со словами «Спасите, нас держат в заложниках», подписанное «Иваном», с непонятным рисунком, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина обратился с ней в правоохранительные органы.

Отмечается, что житель столицы приобрел бетонный стеллаж в торговом центре «Европолис». Его изготовителем значится ОАО «Воткинская промышленная компания», их фабрика располагается в Удмуртской республике. О том, где и при каких обстоятельствах послание попало в упаковку, информации нет.

В издании отметили, что полиция уже занялась выяснением обстоятельств.

Ранее стало известно, что дежурный полицейский в Екатеринбурге проигнорировал сообщения о драке, которая привела к убийству. Очевидцы начали звонить в полицию после полуночи, когда 10 человек начали избивать неизвестного мужчину. Девушка, ставшая свидетелем избиения на улице Грибоедова, попросила полицию вмешаться. Однако 36-летний майор, который остался на дежурстве в ту ночь, решил не отвечать на звонки очевидцев. Позже избитый мужчина скончался больнице от полученных травм.