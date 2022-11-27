Собянин поздравил москвичек с Днем матери

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жительниц столицы с Днем матери. Градоначальник пожелал им крепкого здоровья, добра и благополучия. Он также выразил восхищение тем, как женщины справляются со своим материнским обязанностями, и отметил, что Москва старается окружить их вниманием и заботой.

Этот замечательный праздник проникнут нашей бесконечной благодарностью самому близкому человеку на свете. Мама — первое слово, первая улыбка, первые уроки жизни. Нет никого дороже матери, и нет ничего сильнее материнской любви, — написал мэр.

Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что признание ценности материнства в наши дни обладает особым значением. Данный институт необходимо оберегать от любых унижений, забвения и презрения. Он также отметил, что универсального образа матери нет, всех мам связывает одна черта — любовь к своим детям.

Сегодня днем зампредседателя Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите семьи и детства Анна Кузнецова сообщила, что в период с января по сентябрь 2022 года рождаемость в России снизилась на 6,5%. Она также отметила, что соотношение браков и разводов на протяжении последних нескольких лет остается примерно одинаковым — десять к семи.