Собянин лидирует после подсчета 95% голосов на выборах мэра Москвы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы после подсчета 95,9% голосов избирателей, сообщает корреспондент NEWS.ru. По предварительным данным, за действующего столичного градоначальника свои голоса отдали более 2,3 млн избирателей.

По имеющимся данным, текущий результат Собянина составляет 2 368 954 голоса. На втором месте находится представитель КПРФ Леонид Зюганов — за него проголосовали 252 196 москвичей. Замыкает топ-3 кандидат от ЛДПР Борис Чернышов с результатом 177 000 голосов. При этом большинство москвичей высказались за Собянина как в электронном, так и в бумажном голосовании.

Эти данные предварительные и могут поменяться.

Ранее также сообщалось, что Андрей Воробьев, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, лидирует на выборах губернатора Московской области. После обработки 4,05% протоколов нынешний глава региона набирает 84,01% голосов. Второе текущее место занимает Александр Наумов, набравший 6,14%, на третьей строчке находился Кирилл Жигарев с 4,86% голосов, четвертым шел Анатолий Никитин с 3,85%.