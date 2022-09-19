Стало известно, что ураган из Курска идет в сторону Москвы «Фобос»: ураган из Курска идет в сторону Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ураган, разбушевавшийся в Курской области, движется в сторону Москвы, сообщили в центре погоды «Фобос». По данным метеорологов, катастрофы в столице не ожидается, так как фронт проходит восточнее, передает Telegram-канал «Подъем». Однако на улицах возможно падение деревьев и обрушение строительных конструкций, поэтому метеорологи призвали москвичей быть бдительнее.

Разгула стихии мы не ожидаем. Потому что холодный фронт, который вызвал такие невзгоды и апокалиптические явления, уже далеко на востоке. Сегодня мы в столице гроз не ожидаем, ветер будет порывистый: 8–13 м/с, порывы до 20 м/с. Ветер сохранится ближайшей ночью, завтра он уже ослабеет до 4–9 м/с, — сказано в сообщении.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с NEWS.ru, что разрушительный ураган после Курской области направится в Тверскую область, а затем — в Новгородскую. По словам специалиста, после этого стихия настигнет северо-восток страны — Республику Коми.

18 сентября на Курскую область обрушился сильнейший ураган. Жертвами непогоды стали два человека, еще несколько жителей пострадали. В результате были повреждены постройки, 87 населенных пунктов остались без электричества.