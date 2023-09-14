Синоптик рассказал, стоит ли ожидать раннего снега в Москве Синоптик Шувалов: предпосылок для выпадения снега осенью в Москве нет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предпосылок для выпадения снега в Москве в ближайшее время нет, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, сейчас в столичном регионе царит теплая и солнечная погода.

Снег осенью возможен, и такие факторы уже отмечались ранее, однако в нынешней синоптической ситуации ожидать снега в Москве или Санкт-Петербурге не приходится. Для такой смены погоды должно организоваться «вторжение» холода, после которого наступит понижение фронтальной зоны, — сообщил он.

Он добавил, что в конце сентября прогнозируется наступление второй фазы бабьего лета.

По крайней мере вплоть до конца месяца таких метаморфоз не прогнозируется, — резюмировал синоптик.

Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщил, что ночь на 15 сентября столбик термометра в Москве опустится до 10 градусов, но уже днем повысится до плюс 19–21 градуса. В течение суток ожидается малооблачная погода, слабый ветер. Возможна слабая геомагнитная буря. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд также сообщил, что 15 сентября, в столице температура днем будет оставаться в диапазоне 16–20 градусов тепла. При этом возможен небольшой дождь.