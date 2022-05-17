Синоптик предсказал возможные майские заморозки в Подмосковье Синоптик Леус предсказал возможные майские заморозки в Подмосковье

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 20 мая на севере и востоке Подмосковья возможны заморозки, заявил синоптик Михаил Леус. Он предупредил россиян о том, что устойчивой тёплой погоды в Москве и области не стоит ждать раньше июня, пишет Lenta.ru.

Если вы хотите получить три-четыре-пять дней солнечной и тёплой погоды с температурой хотя бы около +20 градусов, то вам надо ждать как минимум июнь. До конца последнего весеннего месяца периодов стабильной погоды мы пока не видим, — признался Леус.

Он заверил, что до конца мая температура в столице днём не будет превышать 15 градусов. Синоптик заявил, что погода остаётся нестабильной, с частыми циклоническими вторжениями, которые, в свою очередь, приводят к появлению дождя и облаков, а также к понижению температуры. Леус считает, что синоптические процессы скорее напоминают начало весны, а не приближение лета.

Они очень быстрые и часто меняющиеся. Процессы летние и зимние более медленные и стационарные, что и даёт нам какие-то тёплые волны сухой солнечной погоды летом либо пушкинские морозы зимой. А для осеннего и весеннего периодов характерны частые смены погодных процессов, — пояснил он.

Ранее главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что грядущее лето в европейской части России должно пройти без каких-либо экстремальных отклонений. По его словам, температура воздуха в целом будет находиться в рамках климатической нормы.