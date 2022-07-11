Силовики оцепили территорию возле столичного клуба «Распутин»

Фото: vk.com/karaokerasputin

Силовики оцепили территорию возле клуба «Распутин» на Зубовском бульваре в Москве, у граждан проверяют документы, передает корреспондент РИА Новости. В пресс-службе столичного главка МВД разъяснили, что инцидент вызван конфликтом двух охранных предприятий.

Сегодня в полицию поступило сообщение о конфликте представителей двух охранных предприятий в организации на Зубовском бульваре. На место прибыли сотрудники полиции, участники инцидента доставляются в территориальный отдел полиции для разбирательств, — сказал собеседник агентства.

Ранее следственные органы предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме. Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, но его не пустили. Тогда разъяренный гражданин выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. В результате были ранены две женщины и мужчина.