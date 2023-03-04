Россиянку арестовали по подозрению в госизмене Жительница Москвы арестована на два месяца по подозрению в финансировании ВСУ

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы по подозрению в оказании финансовой помощи украинским войскам, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Лефортовский суд столицы избрал женщине меру пресечения в виде ареста.

Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, — сообщили в ведомстве.

В ФСБ добавили, что подозреваемая была задержана при попытке выехать за пределы России. Мера пресечения ей избрана сроком на два месяца. Следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и выявлению возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали жителя Комсомольска-на-Амуре по подозрению в госизмене. Он собирался передать украинской разведке сведениях российских военных объектах в Хабаровском крае. В ФСБ пояснили, что украинская сторона могла использовать эту информацию для совершения диверсий, терактов и нанесения ударов с помощью БПЛА.