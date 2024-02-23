Россиянка покорила мужчин услугой «Девушка на 23 Февраля» «Подъем»: более 40 мужчин откликнулись на услугу «Девушка на 23 Февраля»

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Жительница Москвы распространила в Сети объявление об услуге «Девушка на 23 Февраля», предложив слепить пельмени или вернуть бывшую возлюбленную, сообщает издание «Подъем». По словам девушки, на ее предложение откликнулись уже более 40 человек.

За 35 тысяч рублей она готова «весь день рассказывать всем о том, какой ты крутой мужик», за 44 тысячи — провести день вместе, но молча, за 99 тысяч обещает придумать, как сделать клиента известным, — передает издание.

В разговоре с журналистами девушка призналась, что желающих очень много, хотя она одна. По ее словам, выход из ситуации она нашла — встречи уже расписаны до конца февраля. Москвичка также отметила, что некоторые интерпретировали объявление как предложение интимных услуг, хотя речи об этом не шло. Наиболее востребованной услугой стали пожелания о поддержке и «восхвалении», а вот возвращением бывшей возлюбленной никто не заинтересовался.

Но больше заинтересовались восхвалениями. Видимо, не хватает мужчинам нашим поддержки и веры в них как в мужчин. Удивилась, что никто не заинтересовался опциями по взаимодействию с бывшими. Видимо, совсем не актуально, — отметила москвичка.

Ранее стало известно, что большинство россиян считают повестку в военкомат самым неудачным подарком на 23 Февраля. За этот вариант проголосовали 42% читателей. Почетное второе место в списке плохих подарков заняли носки. Этот вариант выбрали 33% россиян.