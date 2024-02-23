Россияне назвали самые неудачные подарки на 23 Февраля NEWS.ru: россияне назвали повестку самым неудачным подарком на 23 Февраля

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Большинство россиян считают, что повестка в военкомат — это самый неудачный подарок на 23 Февраля, следует из опроса NEWS.ru. За этот вариант проголосовали 42% читателей. Почетное второе место в списке плохих подарков заняли носки. Этот вариант выбрали 33% россиян.

Далее следует кружка со «смешным» рисунком и тапки. Пятерку неудачных подарков замыкает массаж, а последнее место занял набор инструментов. Лишь 7% читателей посчитали этот вариант неудачным подарком.

В ходе опроса мужчин напротив выяснилось, что многие из них хотят получить в подарок носки. Некоторые также пожелали поехать в какую-нибудь теплую страну или сходить на свидание с возлюбленной. Не отказались бы российские мужчины от одежды или парфюма.

Женщины при этом отметили, что подарили бы возлюбленным все те же носки. Опрошенные озвучивали и такие варианты, как лопата или аккумуляторная отвертка, а также мастер-класс по эпоксидной смоле. Среди более необычных вариантов — поход в спа, прыжок с парашютом и путевка в теплую страну.

Ранее россиян с Днем защитника Отечества поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что этот праздник отражает героические страницы истории России, истинные патриоты которой бились плечом к плечу за свободу и независимость страны.