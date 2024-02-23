Володин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Фото: ГД РФ

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента. Спикер ГД отметил, что этот праздник отражает в себе героические страницы истории России, истинные патриоты которой бились плечом к плечу за свободу и независимость страны. Он также подчеркнул, что сейчас дата 23 Февраля наполнена особым смыслом.

Поздравляю с Днем защитника Отечества. Этот праздник отражает в себе героические страницы истории нашей страны, когда воины, истинные патриоты вставали плечом к плечу за свободу и независимость Родины. Вставали и побеждали! — говорится в сообщении.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации. Он поблагодарил военных за образцовое выполнение задач в ходе проведения спецоперации. Вручая ордена Мужества и медали «За отвагу», министр подчеркнул, что эти награды далеко не последние.

В свою очередь президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества назвал солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине, подлинными народными героями. Он подчеркнул, что бойцы сражаются за правду и защищают страну.