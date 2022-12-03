Россиянин лишился сбережений при попытке получить пособие за COVID

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы лишился всех средств с банковской карты после того, как попытался получить на созданном мошенниками сайте якобы полагающееся ему пособие за перенесенный коронавирус, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его словам, о пособии ему рассказала родственница.

Женщина сообщила, что переболевшим коронавирусом полагается выплата в размере 124 тысяч рублей, и прислала ссылку на сайт, внешне похожий на портал госуслуг. У 44-летнего мужчины, который действительно перенес инфекцию, ресурс подозрений не вызвал. К тому же он подумал, что родственница не станет его обманывать.

Потерпевший перешел по ссылке и оставил на сайте заявку на пособие, указав при этом номер телефона и данные банковской карты. Через некоторое время его телефон оказался заблокированным, а с карты пропали все средства. Родственница москвича после этого перестала выходить на связь. Мужчина написал заявление в полицию о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне частичной мобилизации. Они звонят родственникам погибших или пострадавших в ходе спецоперации и предлагают им направить на «безопасный счет» или инвестировать, чтобы приумножить полученную сумму.