Россиянам пообещали «адскую» жару в выходные Метеоролог Шувалов пообещал москвичам «адскую» жару в столичном регионе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru пообещал москвичам «адскую» жару в столичном регионе и полное отсутствие осадков в ближайшую неделю. Также метеоролог объяснил, как можно минимизировать вред здоровью при нахождении на открытом солнце.

Жара в столице будет стоять «адская». Душная, знойная погода, будет на протяжении всей недели, до 27 числа включительно, с температурным пиком в понедельник. Средняя температура в этот день будет держаться на уровне 32–34 градусов. Хочу отдельно отметить, что осадков не ожидается и в связи с этим стоит более внимательно относиться к своему самочувствию аллергикам и пожилым людям, — заявил Шувалов.

Также эксперт объяснил, как можно минимизировать последствия для здоровья при нахождении на открытом солнце.

Начну с того, что с 11 до 17 часов на солнце находиться категорически не рекомендуется. Также рекомендую начать потреблять больше жидкости и в обязательном порядке носить головные уборы, — отметил Шувалов.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова в беседе с NEWS.ru рассказала, что в жаркую погоду у многих людей нарушается режим сна и чтобы этого не допустить, необходимо соблюдать простые правила. По ее словам, в первую очередь необходимо тщательно проветривать помещение за несколько часов до сна, так как если в комнате душно и мало кислорода, то и холод, и жара переносятся гораздо тяжелее. Сомнолог подчеркнула, что постельное белье должно быть из натуральных материалов — льна или хлопка.