Рэпер Vacio извинился за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

Рэпер Vacio (Николай Васильев) принес извинение за участие в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в «такое тяжелое время для страны». Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и не поддерживает ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Кадры опубликовал РИА Новости.

На видео музыкант рассказал, что был приглашен на вечеринку Ивлеевой, на которой был дресс-код Almost Naked. По словам рэпера, он хотел удивить публику своим образом. В итоге он явился на мероприятие в одном носке на гениталиях.

В итоге был замешан в видео с участниками этой вечеринки, которых я абсолютно не знаю. Хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ. Я не хотел сделать никакой пропаганды. Осуждаю сторонников ЛГБТ, — сказал он.

Ранее рэпера Vacio, который стал звездой той самой вечеринки в клубе «Мутабор», арестовали на 15 суток за хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Как уточнил Telegram-канал SHOT, причиной стало видео, на котором он с другим мужчиной имитировал оральный секс.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, размещенных в Сети. Он также призвал МВД России возбудить административные дела в отношении организаторов.