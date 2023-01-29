Ребенка похитили и увезли на внедорожнике в Москве

На северо-востоке Москвы ребенка трех-четырех лет посадили в иномарку Toyota на улице Череповецкой, после чего увезли в неизвестном направлении, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, за похищение ответственен отец малыша. Предварительно, он решил увезти ребенка после ссоры с бывшей женой.

По словам очевидцев, женщина открыла экс-супругу дверь из-за того, что ждала курьера. После того как в ее квартиру ворвался мужчина, он выхватил ребенка и побежал к своему авто. Затем мать малыша выбежала на улицу в домашнем халате, попытавшись остановить своего экс-супруга, но ничего не вышло.

В данный момент полиция продолжает поиски ребенка и его отца.

Ранее стало известно, что мигранты из Узбекистана попытались похитить пятилетнюю дочь у жительницы Москвы. Женщине удалось отбить ребенка, но ей стали угрожать из-за обращения в полицию. Инцидент произошел в районе Гольяново на востоке столицы. Мать девочки Инна Багренина рассказала, что 21-летняя уроженка Узбекистана попыталась средь бела дня увести ее дочь с игровой площадки. Женщина догнала похитительницу и забрала девочку, однако тут прибежали родственники мигрантки и стали кричать, что это их ребенок.