Заколовшую ребенка ножницами женщину поместили в СИЗО Лефортовский суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО женщину, убившую младенца в электропоезде

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Лефортовский райсуд Москвы при участии представителя Юго-Западной транспортной прокуратуры арестовал мать, заколовшую ножницами новорожденного ребенка в поезде, на два месяца. Она останется под стражей до 24 июня, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Женщине предъявлено обвинение ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

С участием представителя Юго-Западной транспортной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2023 года, — говорится в сообщении.

24 апреля на допросе в полиции обвиняемая сообщила, что 23 апреля она ехала в электропоезде по МЦК со станции Новохохловская. Там у нее начались роды. Она зашла в туалет, родила, после чего сразу же заколола ребенка ножницами. Тело мертвого младенца она выбросила в мусорное ведро.

Ранее суд в Омской области приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу. Она насмерть избила трехмесячного сына на глазах у его отца, будучи пьяной. Женщина несколько раз ударила младенца головой об пол. Из-за полученной черепно-мозговой травмы он умер.