Прокуратура проведет проверку после убийства собаки на севере Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Тимирязевская межрайонная прокуратура города Москвы проведет проверку после убийства собаки на севере столицы. Накануне неизвестный мужчина, выгуливая питомца, душил питомца с помощью поводка. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Видеофрагмент, на котором мужчина с силой тянет за собой обездвиженного питомца, опубликовали в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

По предварительной информации, днем 20 июля на улице Лобненская мужчина, выгуливая собаку на поводке, допустил с ней жестокое обращение. Неравнодушные очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Собака скончалась. Точная причина смерти животного устанавливается, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на актера Дмитрия Задорожного, сыгравшего в сериале «Детективы», завели уголовное дело за жестокое избиение кота по кличке Сыр. Следователи установили, что живодёр попытался убить своего питомца, ударив его несколько раз ногой по телу, после чего он со всей силы бросил животное на землю. Инцидент произошел в подмосковных Химках ночью 2 мая.

12 июля в Санкт-Петербурге собаки покусали трехлетнюю девочку в подъезде жилого дома. Ребенок попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.