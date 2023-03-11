При пожаре на юго-востоке Москвы погиб человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 11 марта, на юго-востоке Москвы произошел пожар по адресу: улица Генерала Кузнецова, дом 27, корпус 1, рассказали NEWS.ru в пресс-службе столичного управления МЧС. В результате возгорания в 14-этажном здании погиб один человек, еще один пострадал. К настоящему моменту огонь полностью ликвидировали.

Пожар произошел на площади в 25 квадратных метров, в одной из квартир загорелись личные вещи. В 17:56 мск огонь был полностью ликвидирован. Из горящей квартиры спасли одного человека. Еще два человека пострадали. Один из них погиб, — рассказали в МЧС.

По информации в СМИ, сотрудникам экстренных служб удалось спасти хозяйку квартиры.

Ранее в столичном районе Останкино загорелось здание, в котором находится редакция телеканала «Спас». В результате никто из сотрудников канала не пострадал.

Очаг возгорания был на первом этаже. С разных этажей здания были эвакуированы пятеро человек. В 16:29 пожар был локализован, а в 16:45 ликвидирован. Общая площадь горения составила 50 квадратных метров. Представители «Спаса» подчеркнули, что все сотрудники были эвакуированы, на работе телеканала это не сказалось, он продолжает вещать в штатном режиме.