Пожар произошёл в четырёхэтажном строящемся здании на западе Москвы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Строящееся здание загорелось на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Речь идёт о постройке на улице Кременчугская, на крыше здания всё ещё остаются люди.

Произошёл пожар в четырёхэтажном строящемся здании. Предварительная площадь — 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В 08:51 открытое горение ликвидировано, — заявили в МЧС.

Ранее пожар произошёл в корпусе Центральной клинической больницы на Литовском бульваре, 1а. До прибытия пожарных на место происшествия пламя успело расползтись на 25 квадратных метров, спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован. Ему был присвоен второй (повышенный) номер сложности из возможных пяти. Позднее стало известно, что причиной пожара мог стать вспыхнувший из-за короткого замыкания чайник.

Как уточнили в пресс-службе московского главка МЧС, в ходе тушения было спасено 12 человек, информации о пострадавших при этом не поступало. Среди спасённых пациентов как минимум трое не могут передвигаться самостоятельно, но пожарная сигнализация и система оповещения сработали в штатном режиме, поэтому всех вовремя эвакуировали.