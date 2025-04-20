Пламя охватило грузинский ресторан в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузинский ресторан «Джонджоли» в центре Москвы загорелся, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, прибывшие на вызов спасатели обнаружили вспышку жировых отложений в мангале во время приготовления пищи. Именно это стало причиной пожара, передает Пятый канал.

В ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре на Пятницкой улице, дом 26. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что произошла вспышка жировых отложений в мангале во время приготовления пищи, — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, эвакуация посетителей ресторана не потребовалась. В результате обошлось без пострадавших. На месте происшествия сохраняется спокойная обстановка.

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