Появилось видео с полыхающей плавучей баней в яхт-клубе Москвы Плавучая баня за 14,5 млн рублей вспыхнула в премиальном яхт-клубе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в премиальном яхт-клубе Royal Yacht Club загорелась плавучая баня, сообщил Telegram-канал SHOT. Ее стоимость достигает 14,5 млн рублей. Людей, которые находились в бане, эвакуировали.

На опубликованных кадрах видно, что крыша объята огнем и оттуда валит густой дым. Пламя охватило всю баню. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

В яхт-клуб оперативно прибыли пожарные. Причины и обстоятельства пожара неизвестны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Ростове-на-Дону на улице Журавлева ранее загорелись заброшенные здания. Огонь распространился на 300 квадратных метров. Судя по кадрам, от горящих зданий валил черный дым. Некоторые из строений огонь уничтожил почти полностью.

В поселке Василовка Челябинской области до этого произошел мощный пожар, в котором погибли четверо детей. Жертвами трагедии стали девочка 12 лет и трое мальчиков — близнецы пяти лет и их семилетний брат. СК возбудил уголовное дело. Позже стало известно, что дети оказались из семьи участника военной спецоперации. Мать во время трагедии была у раненого супруга. За детьми должны были приглядывать родственники.