Начаты поиски виновных в гибели детей при жутком пожаре под Челябинском СК возбудил уголовное дело после гибели детей при пожаре в Челябинской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме поселка Василовка в Челябинской области, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сказано в сообщении.

Жертвами трагедии стали девочка 12 лет и трое мальчиков — близнецы пяти лет и их семилетний брат. В МЧС уточнили, что на момент происшествия дети находились дома одни, без взрослых. Огонь охватил частный жилой дом и вскоре распространился на надворные постройки и кровлю соседнего здания. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

Ранее пожар охватил СНТ «Березовая Грива» в Татарстане. В ликвидации возгорания участвовали 55 сотрудников МЧС России по региону. Работу специалистов осложняли сухая погода и сильный ветер. Огонь повредил 10 строений, часть из которых не используется. Причины и обстоятельства пожара неизвестны.