Огонь сгубил жизни четырех детей при пожаре в частном доме Девочка и три мальчика погибли при пожаре в частном доме в Юрюзани

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ночь с 19 на 20 апреля в поселке Василовка Челябинской области произошел мощный пожар, в результате которого погибли четверо детей. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь охватил частный жилой дом и вскоре распространился на надворные постройки и кровлю соседнего здания.

Жертвами трагедии стали девочка 12 лет и трое мальчиков — близнецы пяти лет и их семилетний брат. В МЧС уточнили, что на момент происшествия дети находились дома одни, без взрослых.

С огнем на площади 160 квадратных метров боролись 23 сотрудника пожарных подразделений при помощи шести единиц техники. Открытое горение было оперативно ликвидировано.

Причины возгорания сейчас выясняются при участии испытательной пожарной лаборатории. Родственникам погибших помогают психологи местного пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее пожар охватил СНТ «Березовая Грива» в Республике Татарстан. В ликвидации пожара участвовали 55 сотрудников МЧС России по региону. Работу специалистов осложняли сухая погода и сильный ветер. Огонь повредил 10 строений, часть из которых не используется.

До этого детский сад с 336 воспитанниками эвакуировали из-за сильного пожара в Волжском районе Самарской области. По данным регионального ГУ МЧС, причиной возгорания стал вспыхнувший камыш. Ветер быстро разнес огонь.