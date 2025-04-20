Огромный пожар из-за заброшенных зданий начался в российском городе В Ростове-на-Дону загорелись заброшенные здания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 20 апреля, загорелись заброшенные здания, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что огонь распространился на 300 квадратных метров.

На месте работают пожарные. Подробности происшествия устанавливаются.

Между тем 161.RU сообщает, что пожар произошел на улице Журавлева. Судя по кадрам, на месте возгорания много черного дыма. Некоторые из строений огонь уничтожил почти полностью.

В ночь с 19 на 20 апреля в поселке Василовка Челябинской области произошел мощный пожар, в результате которого погибли четверо детей. Огонь охватил частный жилой дом и вскоре распространился на надворные постройки и кровлю соседнего здания.

До этого пожар охватил СНТ «Березовая Грива» в Республике Татарстан. В ликвидации возгорания участвовали 55 сотрудников МЧС России. Работу специалистов осложняли сухая погода и сильный ветер. Огонь повредил 10 строений, часть из которых не используется.

До этого детский сад с 336 воспитанниками эвакуировали из-за сильного пожара в Волжском районе Самарской области. По данным регионального ГУ МЧС, причиной возгорания стал вспыхнувший камыш. Ветер быстро разнес огонь по ближайшим территориям.