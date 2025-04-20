Отцом погибших при жутком пожаре четырех детей оказался участник СВО Текслер: погибшие при пожаре под Челябинском дети были из семьи бойца СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Погибшие при пожаре в поселке Василовка дети оказались из семьи участника военной спецоперации, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале. Мать во время трагедии была у раненого супруга, который находится в московском госпитале.

Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненому мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных, — отметил Текслер.

Глава региона подчеркнул, что на место происшествия были направлены министр социальных отношений Наталья Лугачева и представители отделения фонда «Защитники Отечества». Кроме того, туда выехала бригада психологов из центра «Семья».

Семью не бросим, поможем всемерно, — заверил Текслер.

Жертвами трагедии стали девочка 12 лет и трое мальчиков — близнецы пяти лет и их семилетний брат. В МЧС уточнили, что на момент происшествия дети находились дома одни, без взрослых. Огонь охватил частный жилой дом и вскоре распространился на надворные постройки и кровлю соседнего здания. СК возбудил уголовное дело.

Ранее пятеро детей в возрасте от 4 до 11 лет погибли при пожаре в частном доме в Астрахани. Мать несовершеннолетних в этот момент отсутствовала. Следственные органы проводят проверку.