Погибшие при пожаре в поселке Василовка дети оказались из семьи участника военной спецоперации, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале. Мать во время трагедии была у раненого супруга, который находится в московском госпитале.
Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненому мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных, — отметил Текслер.
Глава региона подчеркнул, что на место происшествия были направлены министр социальных отношений Наталья Лугачева и представители отделения фонда «Защитники Отечества». Кроме того, туда выехала бригада психологов из центра «Семья».
Семью не бросим, поможем всемерно, — заверил Текслер.
Жертвами трагедии стали девочка 12 лет и трое мальчиков — близнецы пяти лет и их семилетний брат. В МЧС уточнили, что на момент происшествия дети находились дома одни, без взрослых. Огонь охватил частный жилой дом и вскоре распространился на надворные постройки и кровлю соседнего здания. СК возбудил уголовное дело.
Ранее пятеро детей в возрасте от 4 до 11 лет погибли при пожаре в частном доме в Астрахани. Мать несовершеннолетних в этот момент отсутствовала. Следственные органы проводят проверку.