В четверг 27 апреля в Москве днем ожидается теплая погода до 20 градусов, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Но позже столицу и Подмосковье могут настигнуть кратковременные дожди с первыми в этом году грозами.

Ожидается небольшой всплеск тепла, буквально на одни сутки, температура дойдет до 19-20 градусов в дневные часы. Но из-за фронтальный зоны, которая идет с запада, во второй половине дня возможны кратковременные грозовые дожди на территории Подмосковья. Ветер будет порывистым, но не сильным, западных направлений. Давление поползет вниз и составит 738 мм р/с. Основной фронт подойдет к нам к пятнице, пока это только разминка, — рассказал Шувалов.