В Гидрометцентре предупредили москвичей об осадках на 1 мая Вильфанд: в Москве 1 мая ожидается облачная погода и небольшой дождь

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

В Москве первого мая ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха днем будет достигать 18 градусов тепла. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Первого мая, по предварительным подсчетам, будет облачно с прояснениями, ночью 5–10 градусов тепла, днем — 13–18 градусов и небольшой дождь, — сказал метеоролог.

В стране в этот день отмечается Праздник весны и труда.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем месяца в Москве. По его словам, в этот день столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Такая погода примерно на пять градусов выше климатической нормы и соответствует последней неделе мая.

В свою очередь синоптики Центра погоды «Фобос» сообщили, что на начавшейся неделе в Центральной России ожидаются первые весенние грозы. Их стоит ожидать с 27 апреля.