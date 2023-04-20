Пациент с корью закрыл на карантин отделение НИИ Склифосовского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент, отравившийся таблетками в процессе самолечения, был доставлен в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского и стал причиной его закрытия на карантин, сообщает Telegram-канал Baza. Самого мужчину отправили на лечение в инфекционную больницу с диагнозом «корь».

По сведениям канала, мужчина в течение нескольких дней безуспешно пытался сбить высокую температуру, достигавшую 40 градусов. В общей сложности он принял 30 таблеток парацетамола, что привело к отравлению.

Мужчина был доставлен скорой помощью в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского, врачи которой обнаружили у него при осмотре сыпь. Вызванные для осмотра пациента дерматолог и инфекционист установили, что тот заболел корью. Именно этим и была вызвана высокая температура, которую, пытался сбить мужчина.

Из-за пациента с корью токсикологическое отделение НИИ закрылось на карантин до 5 мая. По этой причине оно не смогло принять жительницу Подмосковья, которую укусила змея. Специалистам отделения НИИ пришлось консультировать врачей больницы в Люберцах, где девушка проходит лечение, по телефону.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. По его словам, заболевание выявлено в 44 регионах страны. Кандидат медицинских наук Андрей Поздняков считает, что оснований опасаться эпидемии нет, поскольку большинство население России имеет иммунитет к данному заболеванию. При этом он добавил, что заразиться корью рискуют те, кто не прошел вакцинацию.