Опубликованы кадры жестокого избиения мужчины таксистом в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель такси жестоко избил мужчину на Ленинградском шоссе, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Москва 24». Что послужило причиной избиения не сообщается.

Видео снималось с переднего сиденья автомобиля рядом с местом бойни. Таксист, держа в руках непонятный предмет, сбивает с ног своего оппонента, который, судя по кадрам, не мог себя защитить. После этого нападающий принимается избивать мужчину ногами, когда тот, очевидно, уже не в силах дать отпор. Избитый мужчина остался лежать на земле едва двигаясь, а таксист ушел с места происшествия.

Ранее в полицию Омска обратилась местная жительница, которая заявила, что во время поездки на такси ее избил водитель и выгнал с пятимесячным ребенком из салона автомобиля. женщина сразу расплатилась с водителем, но тот вместо поездки по маршруту стал кружил по району Нефтяников в городе, а затем направился в сторону выезда из города. Пассажирка забеспокоилась и стала звонить родственникам и в полицию. В результате водитель разозлился, избил её, высадил из машины и уехал.