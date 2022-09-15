На северо-западе Москвы сработала сирена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы экстренного оповещения

В Сети появилось видео, на котором слышен продолжительный вой сирены на северо-западе Москвы в районе Тушино, кадры публикует Telegram-канал «Москва 24». Предположительно, сирену включили в рамках учебной тревоги.

Точной информации о причинах включения оповещения не поступало.

В июле в столичном районе Марьина Роща около 20 минут выла сирена гражданской обороны. Отмечалось, что система экстренного оповещения была включена по неосторожности и москвичам опасность не грозила. Сирена гражданской обороны используется для оповещения населения о приближающейся угрозе либо с целью проверки готовности систем и граждан и включается ненадолго.

В последний раз специальная проверка сирен воздушной тревоги проводилась в Москве 20 июля в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Тогда система оповещения работала с 10:40 до 12:00 во всех районах города. Также она сопровождалась информационным сообщением «Внимание всем!».