Находившийся под домашним арестом мужчина напал на сотрудника УФСИН СК: в Москве находившийся под домашним арестом мужчина напал с ножом на сотрудника УФСИН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек, находившийся под домашним арестом, напал с ножом на сотрудника УФСИН в Москве, рассказала Lenta.ru старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. Злоумышленник нанес инспектору удары ножом в область шеи и живота.

Инцидент произошел вечером 17 мая в квартире жилого дома на Кленовом бульваре. В результате нападения пострадал инспектор филиала ФКУ УИИ УФСИН России, пришедший проверить соблюдение меры пресечения 18-летним подозреваемым. Молодой человек был помещен под домашний арест после того, как 14 мая ранил ножом мужчину в столице.

Сотрудника УФСИН доставили в больницу, нападавший скрылся. Кроме уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении молодого человека возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее в Приморье полицейские задержали трех человек, в том числе двух подростков, по подозрению в избиении мужчины до смерти в Дальнереченске. Еще один фигурант дела находится в розыске.