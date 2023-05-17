Взрослого и подростков заподозрили в избиении человека до смерти В Приморье задержали взрослого и подростков, подозреваемых в избиении мужчины до смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье полицейские задержали трех человек, в том числе двух подростков, по подозрению в избиении мужчины до смерти. Еще один фигурант дела находится в розыске. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 15 мая, в приморском Дальнереченске. По информации источника агентства, группа из четырех человек до смерти избила мужчину. При этом один из участников нападения после этого вызвал скорую помощь. В Минздраве Приморья подтвердили вызов скорой. Смерть пациента наступила до прибытия медиков.

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали причастных к совершению особо тяжкого преступления троих местных жителей: 24-летнего мужчину и двоих несовершеннолетних. Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, руками и ногами нанесли своему знакомому телесные повреждения, от которых тот скончался, — сообщили в краевом УМВД.

Возбуждено уголовное дело.

В УМВД отметили, что задержанные подростки ранее были поставлены на учет, а один из них в марте был признан виновным в совершении «имущественного преступления».

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

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