Змея поселилась в стиральной машине в квартире москвички

Фото: АГН «Москва»

Жительница Новогиреево на востоке Москвы обнаружила в своей квартире змею в стиральной машине, сообщает «360». Как отмечается, пресмыкающееся небольшого размера и пока непонятно, как оно оказалось в жилище. На место выехали соответствующие службы.

Небольшую змею в стиральной машине нашла хозяйка квартиры в московском районе Новогиреево, сообщил наш источник. Как животное оказалось там — пока непонятно, — говорится в сообщении.

Ранее годовалую девочку после укуса змеи госпитализировали в Подмосковье. Предположительно, на ребенка напала гадюка, когда та играла на траве. Врачи сообщили, что у нее развился отек Квинке. Ребенка экстренно отвезли в токсикологическое отделение областной больницы.

Позже сообщалось, что девочка находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.

До этого в Московской области змеи напали на годовалого ребенка и 15-летнего подростка. По предварительной информации, это были также гадюки. Маленького ребенка укусили в деревне Быково в Павлово-Посадском городском округе, а подростка — под Подольском. В обоих случаях нападения рептилий произошли на придомовых территориях. Пострадавшие были госпитализированы. Информация об их состоянии не уточняется.