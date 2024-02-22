Названы даты, когда в Москве активно будут выявлять нетрезвых водителей ГИБДД активно будет выявлять пьяных водителей до 25 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В праздничные выходные в Москве пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы. Инспекторы будут дежурить на дорогах с 22 по 25 февраля.

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения с 22 февраля по 25 февраля Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения, — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции также сообщили, что в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети: с 20:45 до 21:15 будут перекрыты дороги на улицах Кадырова, Сельскохозяйственной, Озёрной и на Центральном проспекте в Зеленограде.

21 февраля автомобиль Peugeot Partner с находящимся внутри ребенком упал с моста на 19-м километре Московской кольцевой автодороги. ДТП произошло в районе автомобильного вокзала «Южные ворота». Ни водитель, ни 10-летний пассажир не пострадали в результате падения машины.