«Начнем с потепления»: синоптик поделился с москвичами прогнозом на неделю Синоптик рассказал о потеплении в Москве на предстоящей неделе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Весна в Москве

Следующая неделя в Москве начнется с потепления, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура повысится до 10–12 градусов.

Рабочую неделю в столице мы начнем с потепления, правда, временами с ночными заморозками. Так, столбик термометра встанет на отметке 10–12 градусов тепла. В то же время в Москве всю неделю будут идти осадки, но, опять же, переменные и не сильно обильные, — заявил Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально теплая погода в Подмосковье грозит половодьем и может привести к подтоплению некапитальных строений в поймах рек в регионе, а также некоторых участков дорог в низинах. По его словам, такая ситуация также может наблюдаться в Смоленской и Рязанской областях.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе под Москвой затопило Каширское шоссе. Подтопление проезжей части зафиксировали в районе деревни Апаринки вблизи МКАД. Местные жители убеждены, что реки на дорогах образовались из-за некачественно проведенных ремонтных работ. Движение на этом участке было сильно затруднено.