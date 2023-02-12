«Начнем с морозов»: синоптик рассказал москвичам о погоде на неделю Синоптик Шувалов рассказал, что в понедельник стоит ждать ночных морозов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве утро понедельника 13 февраля будет морозным, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, ночью температура может упасть до 10 градусов ниже нуля, однако днем воздух прогреется до плюсовых значений.

Утро понедельника в столице мы начнем с морозов. Так, ночная температура на начало недели составит 10 градусов ниже ноля. Дневная же установится на значении 0–2 градуса тепла. Также ожидаются незначительные осадки и несильный ветер, — заявил Шувалов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «мартовскую» погоду в столице в феврале. При этом, по словам синоптика, на протяжении всей первой недели месяца будет идти небольшой снег.

Врач-терапевт Ольга Чиркова в свою очередь заявила, что холод негативно влияет на все системы человека — вызывает рефлекторный спазм периферических сосудов, провоцируя прилив крови к внутренним органам, ухудшая кровоснабжение кожи. Медик добавила, что слишком легкая одежда в мороз — одна из причин ослабления иммунитета, что помогает бактериям и инфекциям быстрее попадать в организм.