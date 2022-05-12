Мужчина устроил «похороны Украины» в центре Москвы

Фото Соцсети

Мужчина устроил «похороны Украины», разъезжая по Тверской улице Москвы на машине с прицепом, где лежал гроб, обёрнутый в украинский флаг. Видео флешмоба появилось в Telegram-каналах. Полиция поступок не оценила и задержала водителя.

Пользователи Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) ранее запустили флешмоб с бойкотом компании Meta (деятельность в России запрещена), которая разрешила призывы к насилию против россиян с началом действий России на Украине. По их мнению, которое приводится в тексте флешмоба, проблема насилия не может быть решена другим призывом к насилию.

Между тем посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что Украина обрывает любые возможности для заключения мира и открыто заявляет Москве о нежелании прекращать боевые действия. Представитель ЛНР уточнил, что подобная позиция была у Киева уже на минских переговорах, однако тогда проявлялась ещё в скрытой форме.