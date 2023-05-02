Москвичу поранили член во время вечеринки в клубе SHOT: посетителя столичного клуба GIPSY увезли в больницу с открытой раной члена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетитель столичного клуба GIPSY получил серьезное ранение полового члена при праздновании своего дня рождения в заведении, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, мужчину госпитализировали наутро после вечеринки с открытой раной.

По данным SHOT, инцидент произошел в ночь на 2 мая в клубе GIPSY на Болотной набережной в Москве. Как признался сам именинник, его поранил кто-то из гостей. Других подробностей он приводить не стал.

Ранее сообщалось, что в Туле мужчина прилег на лужайке возле дома на улице Кауля и разрезал себе член. Испуганные соседи незамедлительно вызвали экстренные службы, и мужчину госпитализировали. По данным регионального Минздрава, его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести.

До этого сообщалось, что врачи ампутировали часть гениталий жителю Воронежской области после того, как он вступил в половую связь с тремя женщинами. По словам 50-летнего мужчины из села Бабяково Новоусманского района, одна из участниц любовных утех укусила его за пенис. Детородный орган воспалился, но мужчина сначала не стал обращаться к врачу, так как он был доволен тем, что пенис стал увеличиваться в размерах. Впоследствии мужчину госпитализировали, так как воспалительный процесс был сильно запущен.