Москвичка выместила злость на турникете в метро и попала на видео После ссоры с парнем москвичка разбила створки турникета в метро и стала фигуранткой дела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Расстроившаяся из-за ссоры с молодым человеком москвичка решила выместить злость на турникете метро на станции «Проспект мира», сообщает в Telegram столичная прокуратура. Против нее возбуждено дело о вандализме.

31-летняя женщина, находясь в вестибюле станции «Проспект Мира» … нанесла удар ногой по створке турникета, работающего на выход, разбив ее. Опрошенная пояснила, что в этот день поссорилась со своим молодым человеком, находилась в плохом настроении и хотела выйти на улицу чтобы успокоиться, — говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемой предстоит не только ответить по уголовной статье, но и возместить ремонт оборудования московской подземки.

Ранее в Москве прокуратура возбудила уголовное дело о вандализме против 57-летнего мужчины, который разбил створки турникета на станции метро «Улица Дмитриевского». При этом мужчина сначала совершил правонарушение и ретировался, но затем вернулся к турникету и добровольно сдался сотрудникам полиции. Известно, что ранее мужчина уже привлекался по статье об умышленном повреждении чужого имущества.