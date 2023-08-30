В «Фобосе» рассказали, смогут ли москвичи рассмотреть «голубую Луну» «Фобос»: ночью 31 августа москвичи смогут тщательно рассмотреть «голубую Луну»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 31 августа жители и гости Москвы смогут детально рассмотреть «голубую Луну», сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что это будет второе полнолуние за месяц, и самое яркое за весь год. По его словам, погодные условия будут благоприятствовать наблюдению за Луной.

Голубую луну увидят москвичи в последнюю летнюю ночь. <...> Луна подойдет к нашей планете ближе, чем на 362 тысячи км. В следующий раз подобное произойдет только в 2037 году. <...> Метеоусловия будут благоприятствовать наблюдению, — рассказал синоптик.

Тишковец объяснил, что термин «голубая Луна» не связан с цветом космического тела, а происходит из фразеологизма Once in a Blue Moon («Однажды при Голубой Луне», или крайне редко). Он подчеркнул, что спутник Земли достигнет максимальных размеров при осмотре в 4:35. Прогнозист «Фобоса» подчеркнул, что в связи с антициклоном последняя летняя ночь в столице и многих других регионах Европейской России будет малооблачной.

Астроном Ярослав Турилов ранее рассказал, что «голубую Луну» смогут наблюдать жители городов в центральных регионах России. По его словам, редкое явление будет видно невооруженным глазом, но для полноты эффекта можно вооружиться биноклем.