Москвичи пожаловались на гуляющих по Бутово козлов

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Жители Бутово пожаловались на вольно гуляющих по улицам района козлов — хозяин парнокопытных живет в частном доме и выпускает своих питомцев гулять без присмотра. Как сообщает «360», жители столицы насчитали не менее 11 животных.

Жители Бутова стали встречать на улицах козлов. Группа из 11 парнокопытных вольготно прогуливалась по московскому району. Одна из местных женщин пожаловалась на животных, — пишет издание.

На опубликованных фотографиях можно заметить, что животные чувствуют себя достаточно свободно: самостоятельно переходят дорогу и даже топчутся на автомобилях. По словам жительницы Бутово, парнокопытные ломают кусты. Из-за этого женщина сделала замечание владельцу рогатого скота, однако он на него никак не отреагировал.

О необходимости законодательно урегулировать разведение кур, коз и кроликов говорил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. 14 июля соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.

Директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев ранее заявил, что разрешение разводить животных для личных нужд на дачных участках снимает социальную напряжённость вокруг этой темы, а по сути, просто подтверждает существующие нормы. Он назвал принятый закон ответом на социальный запрос жителей, потому что содержание сельскохозяйственных животных вызывало споры.