Стало известно, зачем россиянам разрешили разводить кур и кроликов на даче

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Разрешение разводить кур и кроликов для личных нужд на дачных участках снимает социальную напряжённость вокруг этой темы, а по сути просто подтверждает существующие нормы, сообщил директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев. В разговоре с «Радио 1» он назвал принятый закон ответом на социальный запрос жителей, потому что содержание сельскохозяйственных животных вызывало споры.

Содержание домашней птицы и мелкого домашнего скота на дачах никогда не было запрещено. Были частные случаи, когда владельцы участков нарушали санитарно-эпидемиологические правила и мешали жить соседям. Поэтому недовольные дачники обращались в суд, и при выявлении нарушений Роспотребнадзор и администрация штрафовали таких землевладельцев, — сказал Мезенцев.

Он добавил, что курятник должен находиться минимум в четырех метрах от соседнего участка, не ближе восьми метров от колодца и не ближе 12 метров от дома. Если участок слишком маленький для соблюдения этих норм, содержать птицу и мелкий скот неправомерно.

О необходимости законодательно урегулировать разведение животных говорил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. 14 июля соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.