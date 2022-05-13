В ГД предложили урегулировать законом разведение животных Депутат Бурматов: необходимо законодательно урегулировать разведение животных

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Необходимо законодательно урегулировать разведение животных, заявил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре «Парламентской газеты». Соответствующий законопроект направлен в правительство, добавил он. Именно правительству предлагается дать право устанавливать порядок разведения животных.

С моей точки зрения, это правильнее, чем прописывать это в федеральном законопроекте. Потому что это процесс подвижный, в который необходимо будет вносить корректировки и изменения. А откорректировать постановление правительства гораздо проще, чем закон. Поэтому было бы правильно пойти по этому пути, — сказал Бурматов.

В случае положительного отзыва правительства законопроект нужно будет обсудить с кинологами и зоозащитниками, отметил депутат. Он также объяснил, что у Минсельхоза, Минприроды и силовых ведомств свои задачи в отношении разных видов животных.

28 апреля замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила разрешить дачникам держать птицу, коз и кроликов. По её словам, в комитете обсуждают соответствующие изменения законодательства.